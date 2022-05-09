НБУ перевел на нужды армии 15,8 миллиардов: сколько осталось на счету

Нацбанк Украины перевел на нужды военных 15,8 млрд грн, на спецсчете залилось 27,5 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

О спецсчете для помощи армии

По состоянию на 9 мая 2022 года остаток средств на спецсчете, который открыл Нацбанк для поддержки Вооруженных Сил Украины, составляет более 27,5 млн грн.

В целом Национальный банк уже перечислил на нужды военных 15,8 млрд грн, в частности:

на нужды Национальной гвардии Украины – всего 950 млн грн (26.02.2022 – 450 млн грн; 06.03.2022 – 500 млн грн);

на нужды Национальной полиции Украины – всего 1 650 млн грн (28.02.2022 – 150 млн грн; 03.03.2022 – 700 млн грн; 06.03.2022 – 800 млн грн);

на нужды Министерства обороны Украины – всего 12 227 млн ​​грн (28.02.2022 – 182,3 млн грн; 01.03.2022 – 843 млн грн; 02.03.2022 – 1 999,3 млн грн; 04.03.2022 – 92 .2022 – 341,2 млн грн; 07.03.2022 – 1 843 млн грн; 08.03.2022 – 597,9 млн грн; 2022 – 122,7 млн ​​грн, 16.03.2022 – 182 млн грн, 17.03.2022 – 191,7 млн ​​грн, 18.03.2022 – 91 млн грн; 24.03.2022 – 337 млн ​​грн, 28.03.2022 – 235,2 млн грн, 30.03.2022 – 503 млн грн, 01.04.2022 – 665 млн грн; 9 млн грн, 12.04.2022 – 176,3 млн грн, 18.04.2022 – 247,7 млн ​​грн, 21.04.2022 – 182,8 млн грн, 28.04.2022 – 221,8 млн грн; 6 млн грн);

на нужды Государственной пограничной службы – всего 980,2 млн грн (03.03.2022 – 420 млн грн; 11.03.2022 – 300 млн грн; 12.03.2022 – 106,2 млн грн; 14.03.2022 – 154 млн грн).

"Всего со дня открытия спецсчета на него было перечислено более 15,8 млрд грн в эквиваленте. В частности, более 4,9 млрд грн в эквиваленте поступило из-за рубежа в иностранной валюте (доллары США, евро, фунты, канадские доллары, китайские женьминьби, японские иены, швейцарские франки, польские злотые, австралийские доллары).

Средства поступали как от граждан и предприятий в Украине, так и от международного сообщества (в том числе из США, Великобритании, Германии, Швеции, Финляндии, Польши, Швейцарии, Норвегии, Австралии, Франции, Канады, Болгарии, Гонконга и многих стран мира)", – отчитываются в НБУ.

Для помощи Украинской Армии перечислить средства можно как по реквизитам, так и с помощью платежной карты: https://bank.gov.ua/ru/about/support-the-armed-forces.

О счете для гуманитарных нужд

По состоянию на 9 мая 2022 года остаток средств на счету Министерства социальной политики, который Нацбанк открыл для гуманитарных целей, составляет более 350 млн грн.

"В частности, около половины средств поступило из-за границы в иностранной валюте (доллары США, евро, фунты).

Кроме того, Министерство социальной политики Украины, являющееся получателем и распорядителем поступающих на этот счет средств, уже перечислило с него более 172 млн грн с целью предоставления гуманитарной помощи пострадавшим от вооруженной агрессии РФ", - говорится в сообщении.

Для помощи гражданам, страдающим войной, перечислить средства можно как по реквизитам, так и с помощью платежной карты: https://bank.gov.ua/ru/about/humanitarian-aid-to-ukraine.

Экономическая правда