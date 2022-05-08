Korean Air не будет возобновлять рейсы в Россию до конца войны

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Южнокорейская авиакомпания Korean Air приняла решение продолжить приостановку полетов в Россию до стабилизации ситуации между РФ и Украиной.

Об этом сообщает информационное агентство Yonhap, передает "Интерфакс-Украина".

"Korean Airlines заявила, что продолжит приостановку своих рейсов в Россию до тех пор, пока в российско-украинской войне не произойдет каких-либо новых положительных событий", – пишет издание.

В марте авиакомпания приостановила полеты в Москву и Владивосток до конца апреля в целях безопасности на фоне обострения геополитической ситуации из-за военной агрессии РФ против Украины.

"Как заявили в Korean Air, там будут внимательно следить за ситуацией, прежде чем возобновить рейсы в Россию", – отмечает Yonhap.

Рейсы Korean Air на некоторых маршрутах из Инчхона в Европу и США осуществляются в обход воздушного пространства России и Украины. В частности, выросла продолжительность перелетов в Лондон, Париж, Амстердам, Франкфурт, Нью-Йорк, Атланту, Чикаго, Вашингтон, Бостон и Торонто.