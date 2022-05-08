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Массовая эвакуация киевлян доказала, что автомобили на 80% ответственны за загрязнение воздуха – КГГА

Воскресенье, 8 мая 2022, 16:48 - Cергей Мельник
 
Yevhen Kotenko/Ukrinform/NurPhoto via Getty Images

После массовой эвакуации населения из Киева подтвердилась гипотеза, что 80% вредных выбросов в Киеве приходится на передвижные источники загрязнения, а именно – автомобили.

Об этом заявил начальник управления экологии и природных ресурсов Киевской городской государственной администрации Александр Возный в интервью Вечернему Киеву.

"Когда в первые дни войны из Киева выехали автомобили, и улицы стали почти пустыми, мы наблюдали очень чистый воздух в городе. Конечно, это не касалось дней, когда в Киевской области продолжались интенсивные пожары", – заявил Возный.

По его словам, во время военного положения местные власти смогли на практике проверить гипотезу, что 80% выбросов в Киеве приходится на передвижные источники загрязнения, а именно – автомобили с внутренним двигателем сгорания.

"Мы действительно увидели, что при ситуации, когда многие машины покинули город, воздух стал намного чище – фактически 80%, которые были в расчетах, подтвердились на практике. При этом стационарные источники загрязнения, такие как завод "Энергия", ТЭЦ-5, ТЭЦ-6, все это время работали в штатном режиме", – отметил Возный.

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автомобили Киев экология транспорт война
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