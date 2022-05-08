Оккупанты вывозят из Запорожской области подготовленное для экспорта масло

Российские захватчики вывозят масло из Пологовского маслоэкстрационного завода в Запорожской области, которое завод готовил для отгрузки иностранным партнерам.

Об этом в Facebook сообщила омбудсмен Людмила Денисова.

"Российские захватчики похищают украинскую продукцию с временно захваченных территорий Запорожской области. Их очередной жертвой стал Пологовский маслоэкстракционный завод.

Оттуда вывозят масло. Его предприятие готовило для отгрузки иностранным партнерам, уже испытывающим недостаток высококачественной украинской продукции.

До оккупации это было одно из самых крупных бюджетообразующих предприятий Пологовского района", - написала Денисова.

Украина является крупнейшим в мире производителем и экспортером подсолнечного масла. С начала российской военной агрессии экспорт остановился, а в Европе уже готовятся к дефициту этого продукта.

Денисова напомнила, что похищение продовольствия с оккупированных территорий является нарушением Женевской конвенции 1949 года о защите гражданского населения во время войны и военным преступлением согласно статье 8 Римского устава международного уголовного суда.

Она обратилась в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину учесть эти факты военных преступлений и нарушений прав человека РФ в Украине.

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Экономическая правда