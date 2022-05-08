Крупнейшие южнокорейские криптобиржи блокируют российские IP-адреса
Крупнейшие южнокорейские криптовалютные биржи Upbit, Bithumb, Gopax и Korbit блокируют российские IP-адреса.
Об этом пишет крупнейшее южнокорейское информационное агентство Yonhap.
В Upbit, крупнейшей корейской криптобирже, объяснили блокировку рекомендацией Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF).
В бирже заявили, что могут отклонить запросы на снятие денежных средств, если окажется, что они связаны с Россией.
"Другая корейская биржа Gopax заморозила около 20 аккаунтов, зарегистрированных российскими пользователями, и запретила IP-адреса из России.
Bithumb и Korbit также заблокировали доступ с российских IP-адресов", - пишет агентство.
Напомним:
Учетные записи пользователей криптобиржи Binance из РФ, общая стоимость криптоактивов которых превышает €10 000, будут ограничены из-за санкций ЕС против России.
Криптобиржа Coinbase разослала части пользователей из РФ предупреждение о блокировке аккаунтов с 31 мая из-за санкций: чтобы этого избежать, нужно предоставить документы, подтверждающие, что владелец криптокошелька не подпадает под санкции ЕС.
Экономическая правда
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