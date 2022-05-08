Пожилые люди и люди с инвалидностью смогут во время войны получить соцуслуги экстренно – Минсоц
Пожилые люди и люди с инвалидностью смогут во время войны получить социальные услуги экстренно, в течение 1 дня только на основании заявления.
Такое решение правительство приняло 7 мая, пишет Правительственный портал.
"Принятое решение среди прочего предусматривает, что пожилые люди и люди с инвалидностью во время военного положения смогут получить жизненно необходимые социальные услуги, в том числе приюта или стационарного ухода, только по заявлению, а соответствующие решения уполномоченные органы или поставщики услуг будут принимать в течение 1 суток", - объяснили в правительстве.
"Нам было важно во время военного положения обеспечить для всех людей с инвалидностью и пожилых людей, которые в этом нуждаются, возможность как можно быстрее получить приют и необходимый уход, в том числе в стационарных условиях в любом месте Украины, где они находятся, независимо от задекларированного места жительства.
Во время военных действий скорость принятия таких решений - часто вопрос жизни и смерти в буквальном смысле. Поэтому мы сделали так, чтобы во время военного положения в крайнем случае достаточно было одного заявления, которое можно подать не только в уполномоченный орган, но и непосредственно к поставщику услуг. И чтобы с момента ее предоставления до получения услуги проходило не больше суток, а не 10", - заявила министр соцполитики Марина Лазебна.
В соответствии с принятым решением во время военного или чрезвычайного положения людям с инвалидностью и пожилым людям экстренно (кризисно) могут предоставляться следующие социальные услуги:
- информирование, консультирование, консультативный кризисный телефон,
- предоставление убежища, ночное убежище, краткосрочное проживание,
- экстренное (кризисное) вмешательство,
- представительство интересов,
- поддержаное проживание пожилых людей и лиц с инвалидностью, бездомных лиц,
- социальное сопровождение семей или лиц, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах,
- уход на дому, уход стационарный, дневной уход, дневной уход за детьми с инвалидностью, паллиативный уход,
- социально-психологическая реабилитация,
- натуральная помощь,
- перевод жестовым языком,
- транспортные сервисы.
При отсутствии необходимых документов для их получения достаточно одного документа:
- заявления от человека (для дееспособных лиц и лиц, гражданская дееспособность которых ограничена);
- заявления от законного представителя (для недееспособных лиц, которым назначены опекуны);
- уведомление уполномоченного лица органа опеки и попечительства (для недееспособных лиц, не имеющих законного представителя).
Заявление о предоставлении социальных услуг можно подать в:
- уполномоченный орган соцзащиты по месту обращения, независимо от задекларированного/зарегистрированного места жительства (пребывания) лица, нуждающегося в социальной услуге,
- непосредственно к поставщику социальных услуг.
Решение о предоставлении услуг экстренно (кризисно) принимается уполномоченным органом или предоставлятелем социальных услуг безотлагательно и в течение суток обеспечивается их предоставление.
Правительство также упростило критерии деятельности предоставлятелей социальных услуг на время военного или чрезвычайного положения.
"В частности, они смогут привлекать к оказанию услуг работников и волонтеров, у которых нет документов, подтверждающих их профессиональный уровень.
Также не будет приниматься во внимание наличие или отсутствие финансовой задолженности. В то же время предоставлятели отдельных социальных услуг, которые должны отвечать специальным критериям, должны подготовить и обустроить укрытия для получателей услуг и персонала", - добавили в правительстве.
Экономическая правда
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