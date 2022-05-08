Пожилые люди и люди с инвалидностью смогут во время войны получить соцуслуги экстренно – Минсоц

Пожилые люди и люди с инвалидностью смогут во время войны получить социальные услуги экстренно, в течение 1 дня только на основании заявления.

Такое решение правительство приняло 7 мая, пишет Правительственный портал.

"Принятое решение среди прочего предусматривает, что пожилые люди и люди с инвалидностью во время военного положения смогут получить жизненно необходимые социальные услуги, в том числе приюта или стационарного ухода, только по заявлению, а соответствующие решения уполномоченные органы или поставщики услуг будут принимать в течение 1 суток", - объяснили в правительстве.

"Нам было важно во время военного положения обеспечить для всех людей с инвалидностью и пожилых людей, которые в этом нуждаются, возможность как можно быстрее получить приют и необходимый уход, в том числе в стационарных условиях в любом месте Украины, где они находятся, независимо от задекларированного места жительства.

Во время военных действий скорость принятия таких решений - часто вопрос жизни и смерти в буквальном смысле. Поэтому мы сделали так, чтобы во время военного положения в крайнем случае достаточно было одного заявления, которое можно подать не только в уполномоченный орган, но и непосредственно к поставщику услуг. И чтобы с момента ее предоставления до получения услуги проходило не больше суток, а не 10", - заявила министр соцполитики Марина Лазебна.

В соответствии с принятым решением во время военного или чрезвычайного положения людям с инвалидностью и пожилым людям экстренно (кризисно) могут предоставляться следующие социальные услуги:

информирование, консультирование, консультативный кризисный телефон,

предоставление убежища, ночное убежище, краткосрочное проживание,

экстренное (кризисное) вмешательство,

представительство интересов,

поддержаное проживание пожилых людей и лиц с инвалидностью, бездомных лиц,

социальное сопровождение семей или лиц, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах,

уход на дому, уход стационарный, дневной уход, дневной уход за детьми с инвалидностью, паллиативный уход,

социально-психологическая реабилитация,

натуральная помощь,

перевод жестовым языком,

транспортные сервисы.

При отсутствии необходимых документов для их получения достаточно одного документа:

заявления от человека (для дееспособных лиц и лиц, гражданская дееспособность которых ограничена);

заявления от законного представителя (для недееспособных лиц, которым назначены опекуны);

уведомление уполномоченного лица органа опеки и попечительства (для недееспособных лиц, не имеющих законного представителя).

Заявление о предоставлении социальных услуг можно подать в:

уполномоченный орган соцзащиты по месту обращения, независимо от задекларированного/зарегистрированного места жительства (пребывания) лица, нуждающегося в социальной услуге,

непосредственно к поставщику социальных услуг.

Решение о предоставлении услуг экстренно (кризисно) принимается уполномоченным органом или предоставлятелем социальных услуг безотлагательно и в течение суток обеспечивается их предоставление.

Правительство также упростило критерии деятельности предоставлятелей социальных услуг на время военного или чрезвычайного положения.

"В частности, они смогут привлекать к оказанию услуг работников и волонтеров, у которых нет документов, подтверждающих их профессиональный уровень.

Также не будет приниматься во внимание наличие или отсутствие финансовой задолженности. В то же время предоставлятели отдельных социальных услуг, которые должны отвечать специальным критериям, должны подготовить и обустроить укрытия для получателей услуг и персонала", - добавили в правительстве.

Экономическая правда