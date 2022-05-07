Инфраструктура, аграрии и импортозамещение: правительство одобрило направления работы госбанков

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Правительство одобрило приоритетные направления, по которым будут работать украинские государственные банки на период военного положения: в них вошло кредитование агросектора, инфраструктуры и импортозамещения.

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.

Эти направления будут оставаться приоритетными для послевоенного восстановления страны. Этим же решением правительство ввело мониторинг потенциальных угроз национальной безопасности Украины и меры их нейтрализации в разрезе госбанков.

Так, государственным банкам (Приватбанк, Сбербанк, Укргазбанк и Укрэксимбанк) определено в приоритете кредитования бизнеса и населения, пострадавших от войны РФ против Украины, или субъектов для предотвращения такой агрессии – то есть на нужды ВСУ и других военных формирований.

Среди бизнеса банки сосредоточатся на финансировании агросектора и смежных отраслей, в частности для обеспечения сева; объектов критической инфраструктуры; пищевой промышленности; инфраструктурных проектов восстановления социальной, транспортной и критической инфраструктуры.

Кроме того, банки будут финансировать логистическую инфраструктуру, поддержку релокации предприятий из регионов, в которых ведутся активные боевые действия, а также производственные мощности для замещения импортируемой из РФ или Беларуси продукции.