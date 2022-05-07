Украина сможет получить 1,5 миллиарда долларов от Всемирного банка
Кабинет министров одобрил проект соглашений с институтами Всемирного банка для привлечения 1,5 млрд долларов, которые будут направлены на заработные платы работникам бюджетной сферы.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль, пресс-служба Министерства финансов.
Правительство утвердило проекты соглашений с Международным банком реконструкции и развития и Международной ассоциации развития (входят по Всемирному банку) о финансировании проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине".
В рамках этого проекта Украина получит ссуду в размере 1,492 млрд долл., которые будут направлены на поддержку государственных органов и бюджетных учреждений образовательной сферы как на национальном, так и региональном уровнях. На эти средства расходы государственного бюджета на выплату заработной платы будут частично возмещены.
Кроме того, как сообщил премьер Шмигаль, правительство утвердило соглашение между Украиной и Японией о кредите от Японского агентства международного сотрудничества, предусматривающее привлечение до 100 млн долларов на обеспечение приоритетных расходов государственного бюджета.
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