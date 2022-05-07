США предлагают 15 миллионов долларов за данные о российских киберпреступниках

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Соединенные Штаты предоставляют вознаграждение в 15 млн долларов за информацию о российской кибергруппировке Conti, обвиняемой в вымогательствах по всему миру.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря Госдепартамента Неда Прайса.

По подсчетам Федерального бюро расследований (ФБР), более 1000 жертв группировки Conti заплатили в общей сложности свыше 150 млн долларов в виде платежей по кибератаке по применению вируса-вымогателя.

"Предложением такого вознаграждения Соединенные Штаты демонстрируют свою приверженность защите потенциальных жертв программ-требителей во всем мире от эксплуатации киберпреступников", – сказал он.

Вознаграждение составляет 10 млн долларов за идентификацию или местонахождение лидеров группы и 5 миллионов долларов за информацию, которая приведет к аресту любого вступившего в сговор с Conti.

В прошлом году ФБР заявило, что Conti ответственен за атаки по 16 медицинским сетям и сетям быстрого реагирования в Соединенных Штатах.

Прайс отметил, что Конти обвиняют в нападении в апреле на налоговые и таможенные платформы Коста-Рики, что повлияло на внешнюю торговлю центральноамериканской страны.