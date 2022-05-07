В Украине арестованы счета "дочки" Росатома

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В Украине наложен арест на банковские счета дочерней компании Росатома в Киеве, Росатом Восточная Европа – средства из них передали в управление Агентству по розыску и управлению активами.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Отмечается, что на счетах находилось более 3 млн. грн. Учредителем "Росатом Восточная Европа" с долей 99,9% является компания-резидент РФ, который на 100% принадлежит ОАО "Атомный энергопромышленный комплекс". Последний на 100% принадлежит государственной корпорации атомной энергии "Росатом".

"Таким образом, конечным бенефициарным владельцем с долей 100% доли в ООО "Росатом Восточная Европа" является государственная структура, подконтрольная правительству РФ, а потому есть значительный риск в принятии решений руководством ООО "Росатом Восточная Европа" в ущерб государственной безопасности Украины", - говорится в сообщении прокуратуры.

В рамках следствия банковские счета указанного резидента РФ арестованы, а средства, размещенные на них в размере свыше 3 млн. грн., переданы в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.