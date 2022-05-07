Укрпочта начала продажу последнего тиража марки "Русский военный корабель, иди…!"

Укрпочта выставила на продажу 30 000 марок "Русский военный корабель, иди…!. Это последние экземпляры, оставшиеся со всего тиража.

Об этом компания сообщила в соцсетях.

Продажи будут производиться через маркетплейс Розетка. Там добавили, что следующий выпуск будет уже без корабля, и его можно будет заказать "совсем скоро".