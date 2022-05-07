Укрпочта начала продажу последнего тиража марки "Русский военный корабель, иди…!"
Суббота, 7 мая 2022, 11:20
Укрпочта выставила на продажу 30 000 марок "Русский военный корабель, иди…!. Это последние экземпляры, оставшиеся со всего тиража.
Об этом компания сообщила в соцсетях.
Продажи будут производиться через маркетплейс Розетка. Там добавили, что следующий выпуск будет уже без корабля, и его можно будет заказать "совсем скоро".
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