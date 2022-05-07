В НБУ сказали, когда будут отменять курсовые ограничения

Нацбанк заявил, что вернется к плавающему курсообразованию и к применению учетной ставки как главного инструмента монетарной политики по мере нормализации функционирования экономики и финансовой системы.

Об этом говорится в сообщении учреждения.

Там отметили, что административные ограничения на валютном рынке, как и фиксация учетной ставки, являются временными мерами.

Так, по возможности восстановления способности валютного рынка к самобалансированию НБУ будет ослаблять ограничения и постепенно вернется к плавающему курсообразованию.

По мере снижения неопределенности и усиления действенности каналов монетарной трансмиссии НБУ возобновит прогнозный цикл и вернется к применению ключевой ставки как основного монетарного инструмента.

Напоминаем:

Нацбанк не меняет учетную ставку (10%) и с начала полномасштабной войны закрепил курс на уровне 29,25 грн за доллар.