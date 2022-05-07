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Укр / Рус

На пособие по проживанию ВПЛ государство заплатило более 5 миллиардов

Суббота, 7 мая 2022, 14:42

В течение апреля на выплату помощи внутренне перемещенным лицам на проживание государство потратило 5,2 миллиарда.

Об этом сообщила министр социальной политики Марина Лазебная.

Она добавила, что Ощадбанк в ближайшие дни перечислит эти средства на счета людей в украинских банках, которые получатели помощи указали в заявлениях.

Также Лазебная заявила, что на сегодняшний день 2,7 миллиона человек зарегистрировались как внутренне перемещенные лица после введения военного положения.

"Если вы еще не получили выплату, не волнуйтесь, мы продолжаем в мае финансировать выплату пособия на проживание внутренне перемещенным лицам за март и апрель по мере того, как получаем информацию от областей", - заявила она.

Напоминаем:

Пособие на проживание внутри перемещенным лицам предоставляется в следующих размерах:

  • для лиц с инвалидностью и детей – 3 000 гривен;
  • для других лиц – 2 000 гривен.

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Экономическая правда
Укр / Рус
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