На пособие по проживанию ВПЛ государство заплатило более 5 миллиардов
В течение апреля на выплату помощи внутренне перемещенным лицам на проживание государство потратило 5,2 миллиарда.
Об этом сообщила министр социальной политики Марина Лазебная.
Она добавила, что Ощадбанк в ближайшие дни перечислит эти средства на счета людей в украинских банках, которые получатели помощи указали в заявлениях.
Также Лазебная заявила, что на сегодняшний день 2,7 миллиона человек зарегистрировались как внутренне перемещенные лица после введения военного положения.
"Если вы еще не получили выплату, не волнуйтесь, мы продолжаем в мае финансировать выплату пособия на проживание внутренне перемещенным лицам за март и апрель по мере того, как получаем информацию от областей", - заявила она.
Напоминаем:
Пособие на проживание внутри перемещенным лицам предоставляется в следующих размерах:
- для лиц с инвалидностью и детей – 3 000 гривен;
- для других лиц – 2 000 гривен.
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