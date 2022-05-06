УЗ впервые за два месяца возобновляет движение поездов в Бородянку
Укрзализныця восстанавливает движение пригородных поездов из Киева в сторону Бородянки — они не ходили с 5 марта из-за подрыва путей оккупантами, а в середине марта был разрушен железнодорожный мост через реку Ирпень.
Об этом говорится в расписании поездов на сайте Укрзализныци.
Первый загородный рейс анонсируется на 7 мая. В то же время он пройдет только в одну сторону от Киева. На следующий день, 8 мая, запланированы сразу 4 рейса в направлении из и в Киев.
Накануне жители Ирпеня сообщали об испытаниях восстановленной конструкции разрушенного железнодорожного моста через реку Ирпень.
Два месяца назад, 5 марта, российские захватчики взорвали железнодорожные пути в Киевской области. Это поставило под угрозу эвакуацию из Ирпеня, которую вместо этого осуществляли автобусами.
После деоккупации Киевщины сразу начались работы по восстановлению разрушенной инфраструктуры. В частности, глава Укрзализныци Александр Камышин сообщал, что мост Киев – Ирпень будет восстановлен до 8 мая.
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