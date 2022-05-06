Все разделы
Укр / Рус

УЗ впервые за два месяца возобновляет движение поездов в Бородянку

Пятница, 6 мая 2022, 23:06 - экономическая правда
 
СКРІНШОТ З ВІДЕО УЗ

Укрзализныця восстанавливает движение пригородных поездов из Киева в сторону Бородянки — они не ходили с 5 марта из-за подрыва путей оккупантами, а в середине марта был разрушен железнодорожный мост через реку Ирпень.

Об этом говорится в расписании поездов на сайте Укрзализныци.

Первый загородный рейс анонсируется на 7 мая. В то же время он пройдет только в одну сторону от Киева. На следующий день, 8 мая, запланированы сразу 4 рейса в направлении из и в Киев.

 

Накануне жители Ирпеня сообщали об испытаниях восстановленной конструкции разрушенного железнодорожного моста через реку Ирпень.

Два месяца назад, 5 марта, российские захватчики взорвали железнодорожные пути в Киевской области. Это поставило под угрозу эвакуацию из Ирпеня, которую вместо этого осуществляли автобусами.

После деоккупации Киевщины сразу начались работы по восстановлению разрушенной инфраструктуры. В частности, глава Укрзализныци Александр Камышин сообщал, что мост Киев – Ирпень будет восстановлен до 8 мая.

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Укрзализныця
Материалы по теме
УЗ временно ограничила продажу билетов через партнерские сервисы: из соображений безопасности 6 мая 2022, 17:08
УЗ возобновила курсирование Интерсити между Киевом и Днепром 4 мая 2022, 21:23
УЗ предупреждает о задержках ряда пассажирских поездов 4 мая 2022, 11:10
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте