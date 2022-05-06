Lenovo и Xiaomi не публично отказываются от бизнеса с Россией.

Такие китайские технические гиганты, как Lenovo и Xiaomi, непублично отказываются от ведения бизнеса с Россией из осмотрительности не попасть под западные санкции.

Об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на собеседников на рынке, в том числе трейдеров.

Учитывая позицию Пекина против западных санкций, китайские компании не делают публичных заявлений по торговле с агрессором, развязавшим против Украины полномасштабную войну.

Среди компаний, непублично прекращающих поставки в Россию, есть Lenovo, крупнейший в мире производитель персональных компьютеров и второй продавец устройств в России после HP Inc. по данным в прошлом году. Компания прекратила поставки вскоре после начала войны в России и с вступлением в силу иностранных санкций — в стране до сих пор могут продавать только некоторые запасы продукции.

Xiaomi, второй в России продавец телефонов, также сократил поставки в Россию. При этом один из работающих в регионе дистрибьюторов заявил WSJ, что в последние недели не было поставок вообще.

Отмечается, что экспорт технологической продукции Китая в Россию стремительно упал в марте: поставки ноутбуков за месяц сократились более чем на 40%, смартфонов — более чем на 60%, а экспорт телекоммуникационных базовых станций почти прекратился и упал на 98% по последним данным правительства Китая. данные. Общий экспорт Китая в Россию упал на 27% с февраля по март.

Собеседники издания объясняют, что крупные производители из США, поставляющие микросхемы компаниям в Китае, настаивают на соблюдении китайской стороной санкций, чтобы американские полупроводники не попали в Россию в нарушение ограничений.

Если бы китайский производитель ПК оказался отрезанным от ключевого поставщика микросхем, это было бы катастрофой, — сказал Стив Брейзер, исполнительный директор компании Canalys по маркетинговым исследованиям. "Вы можете понять, почему они мотивированы не быть пойманными на этом.