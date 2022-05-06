В Херсонской области ухудшилась связь

Операторы и провайдеры фиксируют снижение качества связи и покрытие интернетом в Херсонской области.

Об этом говорится на Правительственном портале.

Там объясняют это разрывом волоконно-оптического канала передачи данных. Специалисты уже работают над возобновлением связи, добавили там.

Напоминаем:

Глава оккупационной "администрации" в Херсонской области планируют закрыть в регионе доступ к Facebook и Instagram.

На сегодняшний день вся мобильная связь на Херсонщине подается из Украины.