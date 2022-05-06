В Херсонской области ухудшилась связь
Пятница, 6 мая 2022, 21:24 -
Операторы и провайдеры фиксируют снижение качества связи и покрытие интернетом в Херсонской области.
Об этом говорится на Правительственном портале.
Там объясняют это разрывом волоконно-оптического канала передачи данных. Специалисты уже работают над возобновлением связи, добавили там.
Напоминаем:
Глава оккупационной "администрации" в Херсонской области планируют закрыть в регионе доступ к Facebook и Instagram.
На сегодняшний день вся мобильная связь на Херсонщине подается из Украины.
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