Некоторые украинцы вывели 90% активов за границу накануне вторжения

В преддверии полномасштабного вторжения РФ некоторые украинцы вывели 90% своих активов за границу, правоохранители имеют перечень фамилий.

Об этом сообщил глава Бюро экономической безопасности Вадим Мельник в интервью Liga.net.

Мельник отметил, что БЭБ занимается проверками законности вывода активов из Украины с банковских счетов и "в чемоданах" не только после 24 февраля, но и за месяц до того – больший промежуток времени БЭБ пока охватить не может. Фамилии владельцев таких подозрительных активов Мельник называть не стал.

"Если человек накануне войны вывел 90% своих активов за границу, то, возможно, он знал, что будет нападение, то есть было предотвращено. Кем предупреждена? К таким людям или компаниям во время проверок мы будем более тщательно присматриваться", – пояснил глава Бюро.

По его словам, были такие люди, которые вывели более 90% своих активов и "есть конкретные фамилии, по которым мы работаем".

Он объяснил, что вывоз активов несет две проблемы. Первое – ослабление государства. Второе – в случае, если средства были заработаны незаконно и с них не были уплачены налоги – это преступление, ведь средства "спрятали" от налогообложения и пытаются легализовать за границей.

В БЭБ анализируют вывод средств через банковские учреждения в другие государства – за первый месяц войны выведено более 50 млрд грн, сообщил Мельник. В то же время, подчеркнул он, сам факт вывода не свидетельствует о совершении преступления.

Бюро только сверяет, не входило ли назначение платежа в список запрещенных и, если были нарушения, то будет привлекать к ответственности и банковских работников, и субъектов хозяйствования.

"С транзакциями физических лиц через банки или наличными за границу так же: факт вывоза не свидетельствует о нарушении, ведь люди могли спасать деньги от кафиров-мародеров. Может, эти деньги уже возвращаются в страну. Но мы проверим законность их происхождения", – добавил он.