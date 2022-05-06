Кибератака: злоумышленники присылают письма вроде бы от имени киберзащиты Украины

Украинцам присылают письма автором которых якобы является CERT-UA (команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины), они содержат вредное вложение в виде защищенного паролем RAR-архива "UkrScanner.rar".

Об этом сообщили в Госспецсвязи.

Там отметили, что активность связана с деятельностью группы APT28 (UAC-0028). "Ресурс уже заблокирован, однако в случае получения подобных писем команда CERT-UA просит немедленно об этом информировать", - отметили в ведомстве.