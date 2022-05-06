Кибератака: злоумышленники присылают письма вроде бы от имени киберзащиты Украины
Пятница, 6 мая 2022, 20:45 -
Украинцам присылают письма автором которых якобы является CERT-UA (команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины), они содержат вредное вложение в виде защищенного паролем RAR-архива "UkrScanner.rar".
Об этом сообщили в Госспецсвязи.
Там отметили, что активность связана с деятельностью группы APT28 (UAC-0028). "Ресурс уже заблокирован, однако в случае получения подобных писем команда CERT-UA просит немедленно об этом информировать", - отметили в ведомстве.
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