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Google Play запретила разработчикам загружать и обновлять платные приложения в России

Пятница, 6 мая 2022, 19:17 - Cергей Мельник

С 5 мая загрузка и обновление уже существующих платных приложений в Google Play запрещены в России.

Об этом говорится в сообщении компании.

Покупки и оплата подписок в магазине приложений отключены с начала марта.

Компания рекомендовала разработчикам, чьи приложения поставляют "критически важные услуги" удалить подписки или сделать приложение полностью бесплатным.

В марте Google отключила покупки и оплату подписок в Play Store из-за проблем с платежами. Тогда компания запретила россиянам скачивать платные приложения, но разработчики могли загружать их в магазин.

Экономическая правда

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Google Россия
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Экономическая правда
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