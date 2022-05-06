Google Play запретила разработчикам загружать и обновлять платные приложения в России
Пятница, 6 мая 2022, 19:17 -
С 5 мая загрузка и обновление уже существующих платных приложений в Google Play запрещены в России.
Об этом говорится в сообщении компании.
Покупки и оплата подписок в магазине приложений отключены с начала марта.
Компания рекомендовала разработчикам, чьи приложения поставляют "критически важные услуги" удалить подписки или сделать приложение полностью бесплатным.
В марте Google отключила покупки и оплату подписок в Play Store из-за проблем с платежами. Тогда компания запретила россиянам скачивать платные приложения, но разработчики могли загружать их в магазин.
Экономическая правда
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