Google Play запретила разработчикам загружать и обновлять платные приложения в России

С 5 мая загрузка и обновление уже существующих платных приложений в Google Play запрещены в России.

Об этом говорится в сообщении компании.

Покупки и оплата подписок в магазине приложений отключены с начала марта.

Компания рекомендовала разработчикам, чьи приложения поставляют "критически важные услуги" удалить подписки или сделать приложение полностью бесплатным.

В марте Google отключила покупки и оплату подписок в Play Store из-за проблем с платежами. Тогда компания запретила россиянам скачивать платные приложения, но разработчики могли загружать их в магазин.

Экономическая правда