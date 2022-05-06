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Ведущий производитель химикатов Kemira уходит с российского рынка

Пятница, 6 мая 2022, 18:40 - Алексей Павлыш

Финская химическая компания Kemira объявила, что уходит с российского рынка и останавливает все операции.

Об этом говорится в заявлении компании.

"Kemira уходит с российского рынка и останавливает местные операции.

Kemira объявила о решении прекратить поставки в Россию и Беларусь 1 марта 2022 года в связи с военным нападением России на Украину и приступила к выходу. Полное завершение процесса займет некоторое время из-за требований законодательства", – заявили в компании.

У Kemira - 45 сотрудников в России.

В 2021 году на Россию приходилось около 3% общего дохода Kemira с основным упором на целлюлозно-бумажный сектор.

Kemira считается мировым лидером по производству химических веществ для бумажной и целлюлозной промышленности, очистки сточных вод, а также для нефтяной и горнодобывающей промышленности.

Экономическая правда

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компании Финляндия Россия
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