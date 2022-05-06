Ведущий производитель химикатов Kemira уходит с российского рынка
Финская химическая компания Kemira объявила, что уходит с российского рынка и останавливает все операции.
Об этом говорится в заявлении компании.
"Kemira уходит с российского рынка и останавливает местные операции.
Kemira объявила о решении прекратить поставки в Россию и Беларусь 1 марта 2022 года в связи с военным нападением России на Украину и приступила к выходу. Полное завершение процесса займет некоторое время из-за требований законодательства", – заявили в компании.
У Kemira - 45 сотрудников в России.
В 2021 году на Россию приходилось около 3% общего дохода Kemira с основным упором на целлюлозно-бумажный сектор.
Kemira считается мировым лидером по производству химических веществ для бумажной и целлюлозной промышленности, очистки сточных вод, а также для нефтяной и горнодобывающей промышленности.
Экономическая правда
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