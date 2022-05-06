НБУ выпустит памятные монеты, посвященные борьбе с агрессией РФ

Нацбанк определил итоги голосования за эскизы и творческие работы, посвященные борьбе Украины с агрессором. НБУ начинает работу над созданием первой памятной монеты из серии.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Итоги голосования

По итогам открытого народного голосования за эскизы монет и творческие работы, посвященные героическому сопротивлению Вооруженных Сил Украины и всему украинскому народу военной агрессии РФ, наибольшее количество голосов получили:

в номинации "Лучший эскиз":

Аверс: в центре – малый Государственный Герб Украины, вокруг которого изображено единение украинской нации: люди держатся за руки, обвивающие сине-желтую ленту.

Реверс: в центре – малый Государственный Герб Украины и надписи Украина (наверху), 2022 (внизу);

Аверс: изображен знаменитый остров Змеиный, на котором в первый день войны произошло столкновение украинских пограничников и воинов Вооруженных Сил Украины с российским военным кораблем, и надписи: ОСТРОВ ЗМЕИНЫЙ (наверху), "РУССКИЙ ВОЕННЫЙ КОРАБЛЬ – ИДИ НАХ**Й!" (внизу)

Реверс: изображен пограничник на посту, сине-желтый флаг на флагштоке, малый Государственный Герб Украины (внизу);

Аверс: на фоне стилизованной карты – самолет и надпись Украины, малый Государственный Герб Украины (наверху).

Реверс: изображен легенда киевских воздушных боев, пилота-ас, на счету которого уничтожены несколько десятков российских самолетов и ракеты "Калибр"; надпись Призрак Киева (наверху);

Аверс: изображение обобщенных образов защитницы и защитников, окутанных сине-желтой лентой. Внизу надпись – Слава Героям!

Реверс: композиция, символизирующая борьбу добра со злом, которая происходит сейчас на территории Украины: на фоне сине-желтой карты Украины архангел Михаил, олицетворяющий добро, убивает дьявола, олицетворяющего зло. Вверху надпись – "Мир победит тьму!";

"Украина – мать героев". Автор работы – Мария Падий (Украина).

Аверс: стилизованный трезубец в обрамлении цветов и колосков; надпись надпись – УКРАИНА (наверху).

Реверс: символическая композиция изображает на фоне стилизованной дороги две сплетенные руки – женщины и мужчины в военной форме, вверху – эмблема Вооруженных Сил Украины, под которой слева и справа размещены надписи МАТЬ ГЕРОЕВ;

в номинации "Лучшая творческая работа":

Описание работы: обобщенный образ украинской женщины-хранительницы, оберегающей мужественных и героических воинов – защитников Украины;

Описание работы: воины – защитники разных эпох и поколений, которые своим мужеством и героизмом прославляют Украину;

Описание работы: поздравительный плакат-приглашение к украинскому "Бермудскому треугольнику", что уже много раз "гостеприимно" встретил рашистов и там они остались навечно;

Описание работы: символическое сочетание двух образов: женщины как образа Украины и аисты – символа любви к родителям и родной земле, верности, счастью, благосостоянию;

Описание работы: образ воина-защитника, олицетворяющего всех защитников, которые как ангелы-хранители защищают и оберегают Украину.

Первоочередные нумизматические планы

"Рассмотрев все поступившие на конкурс эскизы и учитывая результаты народного голосования, Национальный банк начинает работу по созданию первой монеты из серии, которая будет рассказывать об общенациональном героическом сопротивлении украинцев российскому захватчику", - говорится в сообщении.

Первая монета будет называться "В единстве – сила".

Планируется, что одна сторона этой монеты будет воспроизведена по мотивам эскиза "Единство – сила" авторства Алины Малюты, вошедшего в пять лучших эскизов по итогам открытого голосования; другая – по мотивам эскиза "Помощь стран-партнеров" авторства Сергея Топкина, также принимавшего участие в конкурсе.



Другие эскизы и творческие работы Национальный банк также будет воплощаться в нумизматической продукции Украины (памятные монеты, медали, сувенирные банкноты и т.п.), о чем сообщат дополнительно.

Участие в голосовании, которое длилось с 5 по 20 апреля этого года, приняли почти три тысячи граждан. Выбор можно было провести среди 80 работ от 35 участников, принявших участие в конкурсе.

Напомним:

Нацбанк 15 марта 2022 года объявил конкурс эскизов для создания памятных монет, посвященных борьбе с российским агрессором.

Экономическая правда