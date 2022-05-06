Украина уже засеяла половину запланированных площадей – Минагрополитики

Украина в ходе посевной-2022 засеяла основными сельскохозяйственными культурами 7,1 миллиона га земель, что составляет 49,3% от запланированных на текущий сезон 14,4 миллиона га.

Об этом сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия.

Сев яровых культур ранней группы (пшеницы, ячменя и овса) полностью завершили 12 регионов: Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Кировоградская, Львовская, Одесская, Полтавская, Ривненская, Тернопольская и Хмельницкая области.

Кроме того, в 2021 году был проведен посев озимых культур под урожай-2022 на общей площади 7,7 млн га, в том числе 6,5 млн га озимой пшеницы, 1 млн га ячменя и 0,16 млн га ржи.

В настоящее время сельхозпредприятия завершили первую подкормку озимых культур азотными минеральными удобрениями.

Из-за военной агрессии РФ в Украине в нынешнем сезоне ожидается сокращение посевных площадей высокомаржинальных культур (подсолнечника и кукурузы) при наращивании площадей посевов более простых в производстве, но важных культур с точки зрения продовольственной безопасности - гороха, ячменя и овса.

Экономическая правда