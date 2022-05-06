Мировые цены на продовольствие начали снижаться

Индекс продовольственных цен ФАО ООН в апреле снизился на 0,8% после рекордного роста, зафиксированного в марте.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные организации.

В то же время индекс оказался на 29,8% выше по сравнению с апрелем прошлого года.

"Снижение индекса в минувшем месяце по сравнению с мартом было вызвано, прежде всего, резким падением цен на растительные масла, а также незначительным сокращением цен на зерновые. В то же время цены на сахар, мясо и молочную продукцию продолжили умеренный рост", – уточняется в сообщении.

Индекс цен на зерновые в апреле по сравнению с мартом снизился на 0,4%, на рис – увеличился на 2,3%, на растительные масла – снизился на 5,7%, на молочную продукцию – вырос на 0,9%, на мясо – вырос на 2,2%.

Индекс продовольственных цен ФАО - это средневзвешенный показатель, отслеживающий динамику международных цен на пять основных продовольственных товарных групп.