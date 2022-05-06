В украинских портах заблокировано 70 судов, из них 6 иностранных – в Мариуполе

мининфраструктуры

В украинских морских портах заблокировано 70 судов, ведь с них невозможно осуществлять судоходство, при этом 6 из них, оперирующих под иностранными флагами – в Мариуполе.

Об этом рассказали заместитель министра инфраструктуры Юрий Васьков и Игорь Барский, директор Мариупольского морского торгового порта в ходе брифинга в Медиацентре Украины.

По данным Васькова, есть около 70 судов, которые заблокированы в украинских портах, из которых невозможно осуществлять судоходство.

"Худшая ситуация с экипажем была в Мариуполе, потому что в других портах экипажи судов могли эвакуироваться и выехать наземным путем - многие судовладельцы приняли такое решение, и большинство моряков с заблокированных судов выехали наземным путем в другие страны", - рассказал замминистра.

Министерство не владеет полностью ситуацией в Мариуполе и ожидает, когда блокада будет снята и выход судов станет возможным.

"Мы полагаемся на позицию наших военных – когда они говорят, что это безопасно, тогда готовность судна занимает сутки, чтобы выйти из заблокированных портов. Но сейчас это невозможно", – объяснил он.

Барский рассказал, что в Мариупольском порту остается 6 судов под иностранными флагами, которые заблокированы. Некоторые из них уже не смогут выйти из порта без соответствующего ремонта силами судоремонтного завода.

При этом, добавил он, Мариупольский судоремонтный завод "почти разрушен, как и сам Мариупольский порт". Кроме того, отметил Барский, вход в порт был заминирован, чтобы не смогли зайти корабли оккупантов.

Напоминаем:

Из-за российской военной агрессии 21 марта только в пяти портах Украины частично осуществляются обработка флота и отгрузка грузов по железной дороге и автотранспорту.