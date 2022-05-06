В Китае госкорпорациям и госорганам приказали заменить импортные компьютеры своими

В Китае центральным правительственным учреждениям и государственным корпорациям приказали заменить персональные компьютеры иностранных брендов китайскими альтернативами в течение двух лет.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным источников, персонал попросили сдать иностранные ПК, вместо них дадут местные альтернативы, работающие на китайских операционных системах.

Постепенно следует заменить около 50 млн компьютеров на уровне центрального правительства, добавляют собеседники агентства.

"Это еще один шаг в кампании Китая по замене импортных технологий местными альтернативами, направленной на уменьшение зависимости страны от геополитических конкурентов, таких как США, во всем, от полупроводников до серверов и телефонов", - говорится в статье.

Такое решение напрямую повлияет на продажи американских производителей HP и Dell – крупнейших продавцов персональных компьютеров в Китае после местной Lenovo, пишет Bloomberg.

Lenovo зависит от процессоров из США, но уже создала свое собственное подразделение по производству чипов и инвестировала, по меньшей мере, в 15 компаний, разрабатывающих полупроводники, отметил аналитик Bloomberg Intelligence Нейтан Найду.

Экономическая правда