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Криптовалюты не помогут России обойти западные санкции – Moody's

Пятница, 6 мая 2022, 13:19 - Алексей Павлыш

Криптовалюты не смогут помочь РФ вести торговлю и бизнес в обход западных санкций – из-за ограниченного рынка и применения на биржах механизмов по отслеживанию платежей.

Об этом говорится в отчете рейтингового агентства Moody's, пишет РБК.

Аналитики обращают внимание на низкую ликвидность и ограниченный размер рынка криптовалют в России. На бирже ликвидность пары рубль/биткоин составляет около $200 000, на внебиржевых торговых сервисах – около $30 млн в день.

Российские финансовые институты, в свою очередь, ежедневно производят международные операции на сумму около $46 млрд, 80% из которых проходят в долларах, свидетельствуют данные Минфина США.

В Moody's также отмечают растущую прозрачность криптовалютных торговых площадок.

Регулируемые криптобиржи должны соответствовать требованиям законодательства против отмывания средств, а также "отслеживать и отключать учетные записи из черного списка", говорят эксперты.

По их словам, это также затрудняет использование криптовалют для обхода санкций.

В Moody's добавляют, что некоторые незаконные площадки, работавшие на российскую аудиторию, попали под западные санкции. Эксперты, в частности, привели пример даркнет-платформы Hydra Market и криптовалютной биржи Garantex Europe OU, зарегистрированной в Эстонии, но, по версии Минфина США, работавшей преимущественно из Москвы и Санкт-Петербурга.

Напомним:

Рынок криптовалют считается слишком малым, чтобы разрешить обойти санкции, введенные против РФ, писал ранее Bloomberg.

Экономическая правда

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криптовалюта Moody's Россия санкции
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