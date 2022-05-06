Более 400 жилых комплексов в Украине возобновили строительные работы
По состоянию на начало мая в Украине строятся уже более 400 жилых комплексов, 65 из них – в Киеве, еще 45 – в Одессе.
Об этом сообщает ЛУН.
Возобновили строительство также в Днепре, Полтаве, Запорожье, Кременчуге, Черкассах, Умани. В западных областях сейчас возводится 245 ЖК.
Увидеть новостройки Украины, в которых возобновилось строительство, можно на интерактивной Полезной карте ЛУН Город.
Чтобы увидеть, где снова начали работать строительные краны или завершают отделочные работы, нужно открыть полезную карту и выбрать слой "Строительство жилья". Данные на карте постоянно обновляются.
Полезная карта ЛУН Город была запущена в марте 2022 года, чтобы помочь украинцам найти аптеки, заправки, супермаркеты, работающие во время войны.
В конце апреля команда проекта городских исследований ЛУН Город добавила на карту слой Деруссификация, где обозначает переименованные улицы Украины. А недавно добавила возможность проверить наличие горючего на заправках страны.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"