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Более 400 жилых комплексов в Украине возобновили строительные работы

Пятница, 6 мая 2022, 12:27 - Cергей Мельник
 
Oliver Bunic/Bloomberg via Getty Images

По состоянию на начало мая в Украине строятся уже более 400 жилых комплексов, 65 из них – в Киеве, еще 45 – в Одессе.

Об этом сообщает ЛУН.

Возобновили строительство также в Днепре, Полтаве, Запорожье, Кременчуге, Черкассах, Умани. В западных областях сейчас возводится 245 ЖК.

Увидеть новостройки Украины, в которых возобновилось строительство, можно на интерактивной Полезной карте ЛУН Город.

Чтобы увидеть, где снова начали работать строительные краны или завершают отделочные работы, нужно открыть полезную карту и выбрать слой "Строительство жилья". Данные на карте постоянно обновляются.

Полезная карта ЛУН Город была запущена в марте 2022 года, чтобы помочь украинцам найти аптеки, заправки, супермаркеты, работающие во время войны.

В конце апреля команда проекта городских исследований ЛУН Город добавила на карту слой Деруссификация, где обозначает переименованные улицы Украины. А недавно добавила возможность проверить наличие горючего на заправках страны.

Экономическая правда

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недвижимость строительство жилье Киев Одесса
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