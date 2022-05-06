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В РФ начало падать производство мебели: ожидается падение продаж на 50%

Пятница, 6 мая 2022, 11:19 - Алексей Павлыш

С марта в РФ объемы производства мебели начали сокращаться, среди причин – снижение расходов потребителей и сужение каналов сбыта после прекращения работы IKEA.

Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на участников рынка.

Так, по итогам марта производство мебели в России снизилось на 3% год к году, до 4,3 млн. условных единиц продукции, подсчитала Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности (АМДПР).

"Март обнулил все наши предварительные прогнозы о дальнейшем стабильном росте", - заявил президент ассоциации Александр Шестаков.

При этом стоимость мебели в январе-марте выросла в среднем на 12,5%. Российские производители зависят от импорта комплектующих, включая фурнитуру, лаки, краски, ткани, выросшие в цене из-за нарушений логистики, объясняет Шестаков.

В ассоциации прогнозируют рост стоимости локальной продукции не менее чем на 30%.

В АМДПР по итогам 2022 года ожидают снижения объема продаж мебели в деньгах на 50% в рамках стресс-сценария. Это может произойти не только из-за сокращения платежеспособного спроса, но и из-за прекращения работы в РФ шведской IKEA.

На продукцию, производимую IKEA в России, приходилось 5% от общего объема всего выпуска, из которых 80% экспортировалось, отмечает Шестаков. Но, по его словам, сбывать свою продукцию российским предприятиям, производившим мебель для ритейлера, стало сложнее.

Альтернативный, оптимистичный прогноз АМДПР предполагает стабилизацию российского мебельного рынка к осени.

Экономическая правда

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Россия компании IKEA
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