В ЕС предлагают освободить Венгрию, Словакию и Чехию от нефтяного эмбарго до 2024 года – СМИ

ЕС предложил пересмотреть нефтяное эмбарго против РФ, разрешив Венгрии и Словакии покупать российскую нефть до конца 2024 года, Чехии – до июня 2024 года.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Все остальные страны-члены блока будут постепенно прекращать импорт до конца этого года, как было предложено сначала.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявил, что выступает против первоначального предложения ЕС запретить российскую нефть, заявив, что это равнозначно "ядерной бомбе", которую скидывают на экономику его страны.

Он сказал, что хочет пятилетнего освобождения от запрета на нефть, напоминает Bloomberg.

Переговоры стран по шестому пакету продолжатся в пятницу и будут долгими и сложными, ожидает агентство.

По данным Reuters, шестой пакет санкций ЕС против России обновлен в отношении нефтяного эмбарго.

"Эмбарго вступит в силу не через шесть месяцев после одобрения, а через девять. Также Евросоюз поможет обновить связанную инфраструктуру странам, наиболее зависящим от российской нефти", - пишут журналисты Reuters.

Как сообщалось, президент Еврокомиссии представила детали шестого пакета санкций против России за ее агрессию против Украины.

Она пояснила, что поставки сырой нефти из РФ прекратятся в течение шести месяцев, а продукты нефтепереработки – до конца года.

В правительстве Венгрии заявили, что план Евросоюза по полному запрету российской нефти неудовлетворителен, поскольку грозит энергетической безопасности страны.

Словакия также заявила, что будет настаивать на освобождении от эмбарго на покупку российской нефти, если она станет объектом новых санкций ЕС против России. С предложением Еврокомиссии также не согласна Чехия.

Орбан в письме к Еврокомиссии назвал новый пакет санкций против РФ "исторической ошибкой".

Экономическая правда