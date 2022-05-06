SpaceX разрешила переносить "тарелки" Starlink

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Компания SpaceX разрешила переносить комплекты абонентского оборудования спутникового интернета Starlink из одного места в другое.

Об этом пишет The Verge.

До этого "тарелка" закреплялась за определённым местоположением – просто так переехать из одного места в другое (в случае США – из одного штата в другой) вместе с "тарелкой" было проблематично.

"За дополнительные 25 долларов в месяц вы можете переместить свой Starlink в новое место и получать услуги везде, где Starlink обеспечивает активное покрытие", – отмечают в компании.

Функция "портативности" подразумевает перемещение оборудования только в рамках одного континента, при этом прежний уровень скорости и качества сигнала не гарантируется.

Компания подчеркивает, что сервис пока не работает в динамике – то есть в движении. Например, им нельзя пользоваться в едущем автомобиле, плывущей лодке и т.д.

SpaceX отмечает, что активно работает над этой возможностью, но она пока не работает должным образом. Более того, включение Starlink во время движения автоматически лишит пользователя гарантии на оборудование.