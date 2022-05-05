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В Луганской области не осталось ни одной уцелевшей АЗС

Четверг, 5 мая 2022, 22:42 - Илья Колдомасов

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что в регионе не осталось ни одной уцелевшей заправочной станции и склада с топливом, а также существует смертельная угроза при его транспортировке.

Его слова передает Центр стратегических коммуникаций и безопасности.

Он призвал водителей Луганской области экономить потребление топлива и воздержаться от необязательных поездок, поскольку есть необходимость в первую очередь обеспечивать топливом спасательные службы, медиков, полицию и военных.

Напоминаем:

Россияне обстреляли Лисичанский НПЗ, где были только остатки нефтепродуктов.

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Экономическая правда
Укр / Рус
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