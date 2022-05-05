Маск привлек более 7 миллиардов долларов от инвесторов на покупку Twitter

Миллиардер Илон Маск привлек 7,14 млрд долларов финансирования от инвесторов на покупку Twitter. Среди инвесторов – траст сооснователя Oracle, криптобиржа Binance и фонд Sequoia Capital.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на документы, которые миллиардер подал в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC).

В перечень партнеров, которых Маск нашел для выкупа Twitter, вошли 19 инвесторов.

$1 млрд выделил траст сооснователя Oracle миллиардера Ларри Эллисона. $0,8 млрд предоставил фонд Sequoia Capital, $0,7 млрд – инвесткомпания VyCapital, $0,5 млрд – криптовалютная биржа Binance. В инвесторы вошли также Brookfield, Fidelity, Qatar Holding.

Сначала Маск планировал привлечь $12,5 млрд под залог акций Tesla, согласно новому плану миллиардер сможет привлечь по этой схеме займов на $6,25 млрд, а также увеличит долю собственного капитала до 27,25 млрд долл.

Напомним:

25 апреля стало известно, что Маск покупает Twitter за 44 млрд долларов после недель переговоров.

Основанный 16 лет назад Twitter с 2013 года торгуется на бирже. Через девять лет компания возвращается в частные руки.

Соглашение было единогласно одобрено правлением компании, и, как ожидается, будет завершено в этом году.

Проведение этого соглашения станет крупнейшим приобретением в истории технологий и, вероятно, будет иметь существенные последствия в течение следующих лет для миллиардов людей, использующих социальные сети.

Экономическая правда