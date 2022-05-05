АТБ возобновит работу еще 50 магазинов в Киевской области

Торговая сеть "АТБ" до конца мая планирует возобновить работу еще более полусотни временно закрытых магазинов в Киевской области.

Об этом Укринформу сообщили в пресс-службе корпорации.

Таким образом, до конца мая уже более 100 из ранее временно закрытых магазинов сети снова приступят к работе, говорится в сообщении.

Первыми открываются магазины, которые были законсервированы и с незначительными повреждениями, которые после отхода захватчиков, прекращения артобстрелов и авианалетов могут работать без серьезных ремонтов, отметил генеральный директор, председатель Совета директоров корпорации "АТБ" Борис Марков.

"Сейчас мы возобновляем работу магазинов. Это прежде всего Киевская, Черниговская, Сумская, Харьковская области. Везде, где есть доступность, мы планируем открывать. Надеюсь, если не будет военного обострения, мы в течение апреля-мая откроем те магазины, которые не нуждаются в большой реконструкции. А магазинов, которые в этом нуждаются, к сожалению, уже десятки", – сообщил Марков.

Как отмечается, из-за войны "АТБ" в общей сложности приостановили работу более 200 магазинов: они были повреждены, отрезаны от основных коммуникаций, невозможна была доставка продуктов из-за активных боевых действий, вражеских обстрелов или захвата отдельных территорий.

На сегодняшний день по всей Украине функционируют около 1000 магазинов "АТБ", а почти 100 магазинов закрыты – они находятся на временно захваченных территориях, где компания не осуществляет хозяйственную деятельность.