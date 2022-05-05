Россияне не ввели рубли в Херсонской области 1 мая, несмотря на заявления

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Несмотря на громкие заявления россиян о том, что с 1 мая на оккупированных ими территориях Украины в обращение вводится рубль, украинская гривня продолжает оставаться единственным платежным средством.

Об этом говорится в статье Ярослава Винокурова и Ольги Кириленко.

В конце апреля российские медиа распространили заявление одного из российских "гауляйтеров" Херсона о том, что с 1 мая на этой территории в обращение введут российскую валюту.

На 4 мая собеседники ЭП, находящиеся в оккупированных Россией городах Херсонской области, не встречали никаких признаков перехода на российскую валюту.

"В основном в городах сейчас у нас одна валюта – гривня. Заявления были только на словах от якобы "председателя" "Каховского административного района", что нужно будет "брать в обращение российский рубль". Но никаких выплат или пенсий в рублях не было" , – делится Виктор из Новой Каховки.

То, что рубли так и не начали вводить на оккупированных территориях, ЭП подтвердил и мэр Херсона Игорь Колыхаев.

"Рублей в обращении пока нет. Российская армия получает зарплату в рублях, они идут в обменник и там меняют эти рубли. В обращении ходят гривни, доллары", – отметил он.

Среди жителей крупных городов Херсонской и Запорожской областей ходят слухи, что небольшие магазины и АЗС в окрестностях оккупированных городов или на административной границе с Крымом уже принимают рубли в качестве оплаты или объявили о намерении сделать это. Однако ни один из опрошенных ЭП жителей оккупированных городов с такими случаями лично не встречался.

Введение "рублевой зоны" – стандартный этап оккупации Россией чужих территорий. Такие действия они производили еще во время войны в Грузии. В Украине россияне ввели в обращение рубли практически сразу после так называемого "референдума" в Крыму и в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей.

Введение в обращение своей валюты на захваченных территориях не приносит никакой экономической выгоды для РФ.

Потенциальная выгода от введения рублей на временно оккупированных после 24 февраля территориях Украины может заключаться разве что в расширении рынков сбыта для некоторых российских товаропроизводителей. То есть последние будут реализовывать свою продукцию в магазинах захваченных украинских населенных пунктов.

Однако эта выгода довольно призрачная, учитывая постоянные боевые действия, и воспользоваться ею смогут лишь несколько компаний, приближенных к властной верхушке Кремля.

Подробнее читайте по ссылке: Рублю здесь не место. Может ли Россия вытеснить гривну с оккупированных территорий?

Экономическая правда