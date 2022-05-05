НБУ запретил россиянам управлять украинскими финкомпаниями

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Национальный банк запретил гражданам или резидентам РФ участвовать в управлении страховыми, финансовыми и другими небанковскими учреждениями в Украине.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

В частности, регулятор запретил гражданам и резидентам РФ, российским компаниям, являющимся собственниками существенного участия (от 10%), участвовать в управлении страховых, лизинговых, финансовых, факторинговых и других компаниях небанковского сектора.

Им также запрещено прямо или косвенно пользоваться правом голоса как акционеров. Такие запреты будут действовать до отмены или прекращения военного положения в Украине.

Предоставители финансовых услуг, в которых существенную часть имеют россияне, могут обратиться в НБУ. Регулятор назначит доверенное лицо, которому можно передать право голоса у этих акционеров. Финучреждения должны для этого представить предложения не менее двух кандидатур, а также документы для идентификации таких физических лиц и оценки их деловой репутации.

Доверенными лицами могут быть граждане РФ и лица, имеющие постоянное место жительства в РФ.