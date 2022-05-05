Россияне уничтожают ТВ-инфраструктуру, чтобы лишить украинцев доступа к информации – регулятор

Оккупанты целенаправленно уничтожают инфраструктуру телевидения и вещания в Украине, чтобы лишить украинцев возможности получать правдивую информацию о ходе войны и ситуации в Украине.

Об этом рассказал во время брифинга глава Госспецсвязи Юрий Щиголь.

"С начала военных действий было повреждено более 20 объектов Концерна РРТ. В результате обстрела 3 мая во Львове были уничтожены две трансформаторные подстанции, питавшие объект КРРТ, вещающий во Львове.

Однако в течение нескольких часов технические специалисты Концерна РРТ возобновили вещание", – отметил глава Госспецсвязи.

Экономическая правда