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UniCredit зарезервировал более 1 миллиарда евро на возможные потери в РФ: ищет вариант ухода из страны

Четверг, 5 мая 2022, 15:54 - Алексей Павлыш

Итальянский банк UniCredit создал резерв в размере 1,3 млрд евро из-за возможных потерь в России.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на отчет группы за 1 квартал 2022 года.

Согласно отчету, чистый убыток банка в России за этот период достиг €915 млн, тогда как в предыдущем квартале он получил прибыль в размере €44 млн.

При этом выручка российского бизнеса UniCredit составила €230 млн (плюс 82,8% в годовом исчислении).

В марте в банке заявили, что рассматривают возможность прекращения деятельности в РФ. Тогда банк оценил возможные потери от этого в 7,4 млрд. евро.

Гендиректор группы Андреа Орселя в апреле говорил, что банк ищет способы выйти из РФ.

В ответе акционерам в преддверии годового собрания в прошлом месяце UniCredit заявила, что выход из России "не может и не должен" производиться за одну ночь. В руководстве банка сказали, что анализ продолжается, и решение еще не принято.

Перед вторжением в Украину UniCredit рассматривала возможность приобретения российского банка "Открытие", но вышла из потенциального соглашения сразу после начала войны.

Экономическая правда

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UniCredit Россия
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