Киевстар "провел" интернет в тысячу бомбоубежищ

Киевстар бесплатно предоставляет интернет уже в 1 тысяче бомбоубежищ по всей Украине.

Об этом сообщает пресс-служба оператора.

С начала войны услугу от оператора получают Киев, Житомир, Ровно, Львов, Днепр, Обухов, Хмельницкий, Белгород-Днестровский, Черновцы, Запорожье, Луцк, Николаев и многие другие.

Ежедневно компания подключает в среднем по 15 новых локаций и принимает заявки на подключение.

Для того, чтобы подать заявление на подключение бомбоубежища к интернету, необходимо обратиться с запросом на электронный адрес, указав контакты и адрес подключения.

В течение нескольких дней технический специалист предоставит обратную связь по возможности подключения и необходимое время для выполнения запроса.

Отмечается, что с 24 февраля оператор уже предоставил абонентам безвозмездных услуг более чем на 400 млн гривен. Также компания перечислила более 30 миллионов гривень благотворительной помощи на гуманитарные нужды военных, больниц, пожилых и пострадавших от войны.

Экономическая правда