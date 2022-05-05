Продажи одежды в России упали на четверть из-за закрытия магазинов международных брендов

Из-за закрытия магазинов крупнейших международных fashion-сетей продажи одежды в РФ с 21 февраля по 10 апреля упали на 23% в годовом исчислении.

Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на данные исследования Platforma.

При этом, с 1 января по 20 февраля продажи одежды в России в годовом измерении росли почти на 8%.

Среди тех, кто решил уйти из России из-за войны в Украине - испанская компания Inditex (бренды Zara, Massimo Dutti, Bershka), шведская H&M, польская LPP (бренды Reserved, Cropp, House), японская Uniqlo.

"С 21 февраля по 13 марта расходы россиян в иностранных сетях одежды выросли на 14-20%, что может говорить о том, что часть потребителей запасалась одеждой нужных марок, объявивших о приостановке работы в России, отмечают аналитики Platforma.

Альтернативу покупатели начали искать только к началу апреля: с 14 по 20 марта продажи в российских сетях одежды сократились на 15,5%, а к началу апреля оборот вырос на 14-28% в годовом измерении", - говорится в статье.

На крупные fashion-сети, приостановившие работу в России, в прошлом году приходилось примерно 20% объема российского рынка, оценивавшегося в 2,69 трлн рублей, заявила гендиректор Fashion Consulting Group (FCG) Анна Лебсак-Клейманс. Она отметила, что с конца февраля потребительский спрос смещался на товары первой нужды.

Экономическая правда