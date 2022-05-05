Самая большая ТЭС Украины остановилась – закончился уголь

На Запорожской теплоэлектростанции закончился уголь, который невозможно доставить в результате временной оккупации Энергодара россиянами и боевых действий на Юге Украины – работа ТЭС остановлена.

Об этом сообщил городской голова Энергодара Дмитрий Орлов.

Он подчеркнул, что остановка работы ЗаТЭС не отразится на населении города в разрезе предоставления коммунальных услуг. Тепло-, энерго и водоснабжение в Энергодаре переведены на ЗАЭС. В то же время, возможно снижение температуры горячей воды на несколько градусов.

"К сожалению, это вынужденный шаг – на предприятии закончился уголь. И организовать его регулярные поставки нет возможности. Это связано и с оккупацией нашего города, и с логистическими сложностями из-за постоянных боевых действий на юге Украины, разрушенных объектов инфраструктуры, мостов и участков железной дороги", – сообщил Орлов.

Персонал тепловой станции временно переведен на вынужденный простой.

ЗаТЭС (входит в ДТЭК Рината Ахметова) – самая мощная тепловое электростанция Украины.