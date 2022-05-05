Автозавод в Калининграде, собиравший BMW, выделил работникам по 10 соток под картофель
Калининградский автомобильный завод холдинга "Автотор", где собирали BMW, Kia и Hyundai, выделил своим работникам по 10 соток земли "в связи с непростым экономическим положением, в котором оказалось предприятие".
Об этом сообщается на сайте компании.
"С целью дополнительной социальной поддержки работников предприятия акционерами и руководством Автотора было принято решение выделить на безвозмездной основе всем желающим земельные участки для обустройства огородов. Размер участков – по 1000 кв. метров (10 соток). Для работников выделено два земельных массива общей площадью 300 га, находящиеся в собственности компании, - в районе поселков Холмогоровка и Люблино.
Для обеспечения будущего урожая на огородах заводчан на Автоторе организована продажа высококачественного семенного картофеля отечественного производства", - говорят в компании.
Сами участки по 10 соток распределяются путём жеребьевки.
Немецкий автоконцерн BMW в начале марта объявил об остановке сборки автомобилей на "Автоторе" и прекращении поставок машин на российский рынок.
Завод первым в России с мая 1997 года приступил к выпуску автомобилей иностранных брендов. Общий объем производства превысил 2,5 млн машин.
Предприятие с 1 по 22 мая отправило часть сотрудников в оплачиваемый отпуск. Всего на автозаводе работает около 3500 человек.
Экономическая правда
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