Каждый третий украинский беженец в Литве нашел работу, зарабатывает до 2 тысяч евро

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С начала полномасштабного вторжения России более 50 тысяч украинских беженцев прибыли в Литву, 28 тысяч из них – люди трудоспособного возраста, более 7,6 тысячи уже нашли работу.

Об этом сообщает министерство социальной защиты и труда Литвы, передает LRT.

"Работающие украинцы уже заплатили нашей стране более 3 млн. евро налогов. Я благодарю работодателей, которые трудоустраивают украинцев, приехавших в нашу страну, и приглашаю вас продолжить регистрацию свободных рабочих мест в Службе занятости", - сказала министр Моника Навицкене.

Подавляющее большинство украинцев заняты на работах, требующих средней квалификации, каждый десятый – на высококвалифицированной работе. Заработная плата колеблется от минимальной (600 евро) до 2 тыс. евро. В среднем работающий в Литве украинец зарабатывает около 900 евро.

При этом на учете в Службе занятости Литвы в настоящее время состоят более 8,7 тыс. граждан Украины, которые ищут работу.