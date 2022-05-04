Украина и Великобритания отменили экспортные пошлины и квоты

Украина и Великобритания юридически закрепили отмену ввозных пошлин и тарифных квот в двусторонней торговле.

Об этом сообщает Минэкономики.

Соглашение будет действовать 12 месяцев, но может быть продлено по договоренности между сторонами на новый срок.

Благодаря этому украинский бизнес в перспективе сможет увеличить экспорт товаров с высокой добавленной стоимостью.

"В первую очередь идет речь о муке, зерно, молочной продукции, мясе птицы и полуфабрикатах, томатной пасте, меде, кукурузе, пшенице, соках, грибах, сахаре и т.д. Именно эти товары Украина традиционно экспортирует в Великобританию.

Таким образом, это будет не только способствовать развитию украинского производства, но и увеличит поступление валютной выручки, укрепит экономику Украины", - пояснили в ведомстве.

Напоминаем:

В 2021 году товарооборот между Украиной и Великобританией вырос почти на 57% и составил 2,2 млрд. долларов.

27 апреля Европейская комиссия предложила упразднить все торговые ограничения для украинских товаропроизводителей. Речь идет о квотах, пошлинах и антидемпинговых мерах, введенных на украинскую металлургию.

Окончательно это решение в ЕС намерены принять в ближайшие недели. Специально для Украины его планируется согласовать в ускоренном режиме.