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УЗ возобновила курсирование Интерсити между Киевом и Днепром

Среда, 4 мая 2022, 21:23 - Илья Колдомасов

Укрзалізниця возобновляет регулярную курсировку скоростного поезда Интерсити+ сообщением Киев — Днепр.

Об этом говорится в соцсетях компании.

Там рассказали, что поезд будет курсировать с 6 мая и будет отправляться из Киева ежедневно в 6:02, прибывать в Днепр в 13:30. Обратно из Днепра поезд будет отправляться в 13:50, в Киев будет прибывать в 21:11 до наступления комендантского часа.

Билеты на поезд уже в продаже, резюмировали там.

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Укрзализныця
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