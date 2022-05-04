УЗ возобновила курсирование Интерсити между Киевом и Днепром

Укрзалізниця возобновляет регулярную курсировку скоростного поезда Интерсити+ сообщением Киев — Днепр.

Об этом говорится в соцсетях компании.

Там рассказали, что поезд будет курсировать с 6 мая и будет отправляться из Киева ежедневно в 6:02, прибывать в Днепр в 13:30. Обратно из Днепра поезд будет отправляться в 13:50, в Киев будет прибывать в 21:11 до наступления комендантского часа.

Билеты на поезд уже в продаже, резюмировали там.