Для гуманитарных грузов заработали Е-декларации на таможне

КИРИЛЛ ТИМОШЕНКО

Для таможенного оформления гуманитарной помощи заработали таможенные электронные декларации

Об этом сообщила пресс-служба Государственной таможенной службы.

Отмечается, что заранее заполнить таможенную Е-декларацию для гуманитарного груза можно из любой страны мира, независимо от наличия электронной подписи, BankID или MobileID. Воспользоваться сервисом можно по ссылке.

Все анкеты сразу попадают в базу данных Государственной таможенной службы Украины и дублируются декларантом на электронную почту.

После получения декларации ее необходимо распечатать и подписать, после чего передать представителю таможни во время прохождения украинской границы.

Для граждан Украины, имеющих электронную подпись, BankID или MobileID, оформление таможенной Е-декларации гуманитарного груза можно также сделать через Единое окно Гостаможслужбы по ссылке.

Отмечается, что таможенная Е-декларация для гуманитарных грузов ускорит ввоз груза на территорию Украины и будет способствовать уменьшению очередей в таможенных пунктах.





