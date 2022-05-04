Для гуманитарных грузов заработали Е-декларации на таможне
Для таможенного оформления гуманитарной помощи заработали таможенные электронные декларации
Об этом сообщила пресс-служба Государственной таможенной службы.
Отмечается, что заранее заполнить таможенную Е-декларацию для гуманитарного груза можно из любой страны мира, независимо от наличия электронной подписи, BankID или MobileID. Воспользоваться сервисом можно по ссылке.
Все анкеты сразу попадают в базу данных Государственной таможенной службы Украины и дублируются декларантом на электронную почту.
После получения декларации ее необходимо распечатать и подписать, после чего передать представителю таможни во время прохождения украинской границы.
Для граждан Украины, имеющих электронную подпись, BankID или MobileID, оформление таможенной Е-декларации гуманитарного груза можно также сделать через Единое окно Гостаможслужбы по ссылке.
Отмечается, что таможенная Е-декларация для гуманитарных грузов ускорит ввоз груза на территорию Украины и будет способствовать уменьшению очередей в таможенных пунктах.
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