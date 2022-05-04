Российский Сбербанк сдает властям россиян, переводящих деньги на поддержку ВСУ

Подсанкционный российский Сбербанк обнаруживает сборщиков средств для Вооруженных сил Украины (ВСУ) и направляет в Росфинмониторинг информацию о переводах, возможное назначение которых - пожертвования для военных целей.

Об этом сообщает российское пропагандистское агентство "ТАСС" со ссылкой на письмо за подписью зампреда банка Беллы Златкис первому заместителю главы комитета Госдумы РФ по просвещению Яне Лантратовой.

"Собиратели средств для Вооруженных сил Украины определяются банком как самостоятельно с использованием комплекса различных инструментов, включая мониторинг социальных сетей, так и с помощью поступающей от третьих лиц информации.

По полученным данным проводится анализ подозрительной деятельности клиента профильными службами банка", - говорится в письме.

В Сбербанке заявили, что руководствуются законодательством РФ, указаниями в положениях Центробанка и собственными внутренними нормативными документами.

"Банк рассматривает вопрос по реализации таких операций (направленных на военные цели - ред.) права, предусмотренного пунктом 11 статьи 7 федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и направляет в Росфинмониторинг информацию в соответствии с пунктом 3 статьи 7 указанного закона", - говорится в документе.

Экономическая правда