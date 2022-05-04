Британия передает Украине еще одну партию мобильных электрогенераторов
Великобритания передает очередную партию мобильных электрогенераторов для нужд украинцев: первую часть из 570 генераторов – почти 200 – Британия передала Украине в апреле.
Об этом сообщают в Минэнерго Украины.
Генераторы будут использованы для устойчивого электроснабжения больниц, укрытий, станций связи, водоснабжения и т.д.
"Настоящие друзья всегда несут свет! Благодаря генераторам мы обеспечим устойчивое электроснабжение важных объектов, несмотря на очередные разрушения из-за обстрелов российских оккупантов", - написал министр Герман Галущенко в Twitter.
Первую часть из 570 генераторов – почти 200 – Великобритания передала Украине в апреле. Они уже служат источниками резервного питания для надежного энергообеспечения в случаях повреждения электрооборудования и сетей, говорят в Минэнерго.
Экономическая правда
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