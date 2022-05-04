Сообщение Киев-Житомир по Варшавской трассе возобновили

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Укравтодор возобновил сообщение между Киевом и Житомиром по Варшавской трассе.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

А именно, открыто движение временным мостом через реку Тетерев. "Это - насыпной мост из бута и щебеночно-песчаной смеси, по краю моста установлены бетонные блоки", - отметил министр.

Он напомнил, что на Варшавской трассе за время ведения боевых действий Киевщины были разрушены и повреждены три искусственных сооружения. После деоккупации части Киевщины в апреле основные пути начали восстанавливать.

"На сегодняшний день, по всем этим разрушенным мостам обеспечен временный проезд и восстановлено сообщение Киева с Житомирской автомобильной дорогой М-07 Киев - Ковель - Ягодин", - добавил Кубраков.