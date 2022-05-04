В Луганской области россияне уничтожили или вывезли трехлетний запас зерна

Из Луганской области российскими захватчиками вывезено или уничтожено около 100 тысяч тонн зерна, посевная не начата.

Об этом сообщила Луганская областная военная администрация.

"Из Луганской области россияне вывезли или уничтожили объем потребностей жителей области в зерновых почти на три года, посевная не начата. По данным министра аграрной политики и продовольствия, из Луганской области россиянами вывезено около 100 тысяч тонн зерна", – говорится в сообщении.

В ОВА напомнили, что в элеваторе, уничтоженном в апреле в Рубежном, хранилось еще 30 тысяч тонн зерна.

Годовая потребность Луганской области в ее границах до 24 февраля 2022 составляла 60 тысяч тонн зерна. Вместе с временно оккупированными в 2014 году территориями – 240 тысяч тонн. Впрочем, более 90% земли под нужды аграриев было сосредоточено в северной части области, которую враг оккупировал в 2022 году и где продолжаются бои. Именно эти территории снабжали зерновыми всю область и до 2014 года.

"На сегодня единственным регионом, где не начата посевная кампания, является наш. Потому что россиянам это неинтересно. Зачем, если можно ограбить и обеспечить себя на несколько лет? 100 тысяч тонн – это только проверенные данные", – отметили в обладминистрации.

Там подчеркнули, что россияне оставляют украинцев на временно оккупированной территории на грани голода.

Экономическая правда