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На складе GoodWine под Киевом уничтожили 1,6 миллиона бутылок вина

Среда, 4 мая 2022, 17:15 - Cергей Мельник
 

Боевые действия полностью разрушили склад компании GoodWine в селе Стоянка Бучанского района Киевской области.

Об этом сообщили в компании изданию НВ.

 

"Уничтожено 100% площади", – сообщили в компании.

 

Площадь склада составляла 10 тыс. кв. м. В нем хранились вино, крепкие напитки, продукты, пиво, вода и безалкогольные напитки, аксессуары для дома, книги, декор.

"На складе было 1,6 млн бутылок вина, включая 15 тыс. коллекционных", – уточнили в компании.

 

Сейчас GoodWine организовал складскую логистику на собственных объектах компании.

 

"В будущем планируем реорганизовать склад в партнерстве с логистическим оператором за пределами Киева. Общую сумму ущерба оцениваем в 15 млн евро", — добавили в GoodWine.

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Экономическая правда
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