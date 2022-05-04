На складе GoodWine под Киевом уничтожили 1,6 миллиона бутылок вина

Боевые действия полностью разрушили склад компании GoodWine в селе Стоянка Бучанского района Киевской области.

Об этом сообщили в компании изданию НВ.

"Уничтожено 100% площади", – сообщили в компании.

Площадь склада составляла 10 тыс. кв. м. В нем хранились вино, крепкие напитки, продукты, пиво, вода и безалкогольные напитки, аксессуары для дома, книги, декор.

"На складе было 1,6 млн бутылок вина, включая 15 тыс. коллекционных", – уточнили в компании.

Сейчас GoodWine организовал складскую логистику на собственных объектах компании.

"В будущем планируем реорганизовать склад в партнерстве с логистическим оператором за пределами Киева. Общую сумму ущерба оцениваем в 15 млн евро", — добавили в GoodWine.